Condenado un entrenador de fútbol a 61 años de prisión por abusar sexualmente de menores en Huelva

La Audiencia de Huelva ha condenado a 60 años y nueve meses de prisión a un entrenador de fútbol infantil de Huelva, en prisión desde el 11 de enero de 2023, por abusar de 21 menores de edad aprovechando su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de sus víctimas. La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, considera a esta persona responsable de 31 delitos: cinco de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual...
| etiquetas: condena , huelva , abuso sexual , entrenador , menores