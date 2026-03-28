edición general
12 meneos
14 clics
Condenado un empresario a pagar 14.000 euros por escribir "maricón" en la nómina de un trabajador

Condenado un empresario a pagar 14.000 euros por escribir "maricón" en la nómina de un trabajador

Un empresario de Málaga ha sido condenado a pagar una indemnización de casi 14.000 euros por acosar a uno de sus empleados debido a su condición de homosexual. El propietario de una panadería del municipio de Coín remitió una nómina al trabajador bajo el concepto “nómina de abril maricón”. El trabajador también le ha acusado de cambiarle el horario al enterarse de su condición sexual. El juzgado de lo social número cinco de Málaga ha considerado culpable al empresario y le ha obligado a pagar una compensación por "trato discriminatorio por orie

etiquetas: condenado , empresario , maricón , nómina , trabajador
10 2 0 K 135 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 135 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
que no se acordaba de su nombre y puso esa palabra para saber a quién iba destinada esa nómina. pero lo hizo sin ánimo de insultar, sólo para no confundirse a la hora de saber a quién ingresar esa nómina. que sois muy mal pensados, jejé (mode ironic on)
1 K 13
#1 DotorMaster
Debe ser un empresario de izquierdas, porque la derecha de hoy en día es muy tolerante y ama a los gays, a las personas de otras razas, etc, etc, etc...
0 K 10

menéame