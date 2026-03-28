Condenado un empresario a pagar 14.000 euros por escribir "maricón" en la nómina de un trabajador

Un empresario de Málaga ha sido condenado a pagar una indemnización de casi 14.000 euros por acosar a uno de sus empleados debido a su condición de homosexual. El propietario de una panadería del municipio de Coín remitió una nómina al trabajador bajo el concepto “nómina de abril maricón”. El trabajador también le ha acusado de cambiarle el horario al enterarse de su condición sexual. El juzgado de lo social número cinco de Málaga ha considerado culpable al empresario y le ha obligado a pagar una compensación por "trato discriminatorio por orie
| etiquetas: condenado , empresario , maricón , nómina , trabajador