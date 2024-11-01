·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13533
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8891
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
5709
clics
El fin de la programación como la conocemos
4712
clics
Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”
4593
clics
La web más antigua que sigue en funcionamiento
más votadas
572
Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros
560
La Casa Blanca es cuestionada por grandes apuestas hechas minutos antes del importante movimiento militar de Trump [ENG]
426
Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto
409
Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"
409
Denuncian que el Ayuntamiento de La Adrada miente con la fecha de construcción del chalet del juez Peinado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
24
clics
Condenado un banco a indemnizar a sus clientes por transferencias no autorizadas
La entidad financiera deberá abonar 4.500 euros a los clientes afectados por el fraude cibernético
|
etiquetas
:
condena
,
banco
,
indemnización
,
transferencias
,
fraude cibernético
3
1
0
K
51
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
la entidad financiera de cuyo nombre no puedo acordarme por lo que sea
0
K
14
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente