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Condenado un banco a indemnizar a sus clientes por transferencias no autorizadas

Condenado un banco a indemnizar a sus clientes por transferencias no autorizadas

La entidad financiera deberá abonar 4.500 euros a los clientes afectados por el fraude cibernético

| etiquetas: condena , banco , indemnización , transferencias , fraude cibernético
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1 comentarios
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tul #1 tul
la entidad financiera de cuyo nombre no puedo acordarme por lo que sea
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menéame