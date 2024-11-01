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Condena a Mediaset por vulnerar el derecho al honor de una supuesta examante de Antonio David

Deberán retirar imágenes y pagar 150.000 euros por la difusión en programas de televisión (...) Mediaset debe pagar 150.000 euros por vulnerar el honor e intimidad de una mujer tras difundir datos personales en televisión (...) La Audiencia Provincial de Gijón ha confirmado la condena a Mediaset por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de una mujer señalada en televisión como presunta examante de Antonio David Flores, en el contexto mediático generado tras el documental de Rocío Carrasco. Según la sentencia...

| etiquetas: delitos , mediaset , telecinco , derecho al honor , televisión
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4 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la cadena debe indemnizar con 100.000 euros a la mujer y 50.000 euros a su marido, además de retirar los contenidos emitidos y abstenerse de difundir información similar en el futuro. Los hechos se remontan a marzo y abril de 2021, cuando distintos espacios de Telecinco abordaron las declaraciones incluidas en el documental emitido en prime time sobre la vida de Rocío Carrasco. A raíz de ese contenido, varios programas —entre ellos ‘Viva la vida’, centraron parte de su emisión en identificar y reconstruir la vida actual de una mujer señalada como supuesta examante de Antonio David...
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
en los casos de esta subespecie que pulula por las televisiones, la condena no debe ser al ser de la subespecie, sino multa e inhabilitacion de periodistas, productores y directores
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yoma #3 yoma
#2 Y la mitad de los medios de comunicación estarían sin personal. :troll:
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josde #4 josde
#2 A pero en la cadena de Mediaset, hay periodistas ?.
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menéame