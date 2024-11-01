Condena a Mediaset por vulnerar el derecho al honor de una supuesta examante de Antonio David

Deberán retirar imágenes y pagar 150.000 euros por la difusión en programas de televisión (...) Mediaset debe pagar 150.000 euros por vulnerar el honor e intimidad de una mujer tras difundir datos personales en televisión (...) La Audiencia Provincial de Gijón ha confirmado la condena a Mediaset por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de una mujer señalada en televisión como presunta examante de Antonio David Flores, en el contexto mediático generado tras el documental de Rocío Carrasco. Según la sentencia...