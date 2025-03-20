edición general
12 meneos
11 clics
Condena anticipada: los presos de Bukele podrán pasar hasta siete años en prisión sin ser juzgados

Condena anticipada: los presos de Bukele podrán pasar hasta siete años en prisión sin ser juzgados

Nuevas reformas legislativas se suman a otras medidas de mano dura aprobadas en los más de tres años de régimen de excepción en El Salvador contra cualquier sospechoso de pertenecer a las pandillas

| etiquetas: derechos humanos , bukele , el salvador , detenciones
10 2 0 K 152 actualidad
15 comentarios
10 2 0 K 152 actualidad
Comentarios destacados:      
BastardWolf #1 BastardWolf
Joder y todavía habrá gente que defienda esto
6 K 86
#7 Ninethousand
#1 He visto gente que defiende cadenas perpetuas sin juicio (o torturas, o cualquier castigo arbitrario que las autoridades tengan a bien impartirles) en El Salvador porque el acusado lleva tatuajes, y eso siempre es prueba 100% objetiva de sus crímenes, y tú simplemente no entiendes que eso en el caso de las Maras es así, y las autoridades no son corruptas y no van a encarcelar a gente arbitrariamente, y si lo hacen será en una minoría de los casos, y ¿tú no has visto como de mal estaban las cosas antes? ¡Bukele es un héroe! es muy fácil cuestionarlo sentado en la barra del bar (dicen mientras esperan su cerveza sentados en la barra del bar).
1 K 18
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#7 Un tatuaje del escudo del Real Madrid: la ‘prueba’ del Gobierno de Trump para deportar a un venezolano de Estados Unidos a El Salvador
elpais.com/us/2025-03-20/un-tatuaje-del-escudo-del-real-madrid-la-prue

Y si no que le pregunten a Abrego
www.telemundo.com/noticias/amp/rcna203748
2 K 38
#13 Ninethousand
#9 Eso da igual. Desafortunadamente, en mi experiencia, la parte de la población que fantasea con el autoritarismo (siempre que venga del "lado correcto") ya ha concluído que en algunos casos el fin justifica los medios. Todo inocente condenado se puede apuntar como daño colateral necesario.
2 K 28
ostiayajoder #14 ostiayajoder
#13 mientras no sean ellos siempre se pueden sacrificar vidas por la segunda enmienda...
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Como en Guantánamo donde tenían a gente sin juicio previo, detenidos y bajo torturas, luego tras años presos sin más les soltaron y a correr
www.meneame.net/story/exprisionero-guantanamo-cuenta-actual-gobernador
4 K 66
WcPC #8 WcPC
#2 No hombre, en España son hasta 72 horas y Bukele un pelín mas...
0 K 12
frg #4 frg
Imagina que te detienen y tras siete años el juez dice que nada, que eres inocente ...
5 K 57
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 a reclamar a Rita xD
3 K 45
#6 Pivorexico
#4 No hacerte tatuado :-D

La moda de los tatuajes tenia este fin :troll:
1 K 24
frg #10 frg *
#6 Entonces me parece una gran idea :troll:  media
0 K 12
BastardWolf #11 BastardWolf
#6 te imaginas haberte tatuado, que te meten preso (ya sea de forma justificada o injustamente), y que cuando sales te vuelven a meter preso por seguir estando tatuado? Y asi en bucle mientras dure este tinglao que se ha montado el Bukele? Cero posibilidad de reinserción
1 K 22
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los mismos que defienden esto son los dicen que Israel se defiende.
4 K 54
enochmm #12 enochmm
Recordemos que Bukele ganó las elecciones hace año y medio con aplastante mayoría.
Sarna con gusto no pica.
0 K 11
ostiayajoder #15 ostiayajoder
Yo siempre he pensado q tenia un problema y podia estar justificado actuar expeditivamente pero q daba un miedo de la ostia q eso derivara en un estado totalitario...

Ahora mete en esas carceles a emigrantes q hayan emigrado a USA y, no me cabe duda, de q o estan o van rapid9 sus enemigos politicos....

Debiera haber abandonado el poder por si mismo hace tiempo....
0 K 10

menéame