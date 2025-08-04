Concentración de repulsa por el asesinato de una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en O Porriño

La Corporación Municipal de Huétor Vega ha convocado este mediodía una concentración y un minuto de silencio en la entrada del Centro Social La Nava como muestra de repulsa por el asesinato de Teresa de Jesús González, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra). Al acto han asistido miembros de la Corporación Municipal, trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio, personal técnico y ciudadanía que ha querido unirse en este gesto de solidaridad y denuncia.