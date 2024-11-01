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Concentración contra la privatización del agua en Siero el día 22: «No es una mercancía»

Concentración contra la privatización del agua en Siero el día 22: «No es una mercancía»

La Plataforma por el Agua de Siero insiste en que la externalización del servicio perjudicará a todos

| etiquetas: pola de siero , psoe , privatización , agua , asturias
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1 comentarios
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woody_alien #1 woody_alien
Malditos pueblerinos que se oponen al progreso, lo privado siempre funciona mejor :troll:
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menéame