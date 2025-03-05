edición general
Una concejala de Vox de Castellón responde ante la pregunta de si existe el cambio climático: "No es un cambio climático, pero el tiempo es cambiante"

Una concejala de Vox de Castellón responde ante la pregunta de si existe el cambio climático: "No es un cambio climático, pero el tiempo es cambiante"

La concejala ante la pregunta de Radio Castellón sobre si el temporal de lluvias de estos días esta relacionado con el cambio climático, ha contestado titubeante que "no es un cambio climático, pero el tiempo es cambiante" se refería a que llueve "en pocos días y no llueve en todo el año". A esto añadía que es algo que se repite y para lo que las instituciones tienen que estar preparadas, también el sector turístico.

comentarios
tromperri
No es un partido político, es una agrupación de idiotas.
jm22381
A la altura de la Miss de "Confucio creó la confusión" :roll:
Trifasico
#5 pero con sobrepeso
Chinchorro
Y ahí están, cobrando sueldos públicos! Sí señor, las paguitas eran esto!
Leon_Bocanegra
Subnormal.
victorjba
Si, de día hace sol y de noche no, no te jode la tontalnabo esta.
ContinuumST
Añadiendo eso de... "Pa'qué me preguntáis si ya sabéis que..." xD xD
gale
El tiempo es cambiante, dice. Son tontos perdidos.
Juanjolo
Como rabian las encuestas xD xD
