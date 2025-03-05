Una concejala de Vox de Castellón responde ante la pregunta de si existe el cambio climático: "No es un cambio climático, pero el tiempo es cambiante"

La concejala ante la pregunta de Radio Castellón sobre si el temporal de lluvias de estos días esta relacionado con el cambio climático, ha contestado titubeante que "no es un cambio climático, pero el tiempo es cambiante" se refería a que llueve "en pocos días y no llueve en todo el año". A esto añadía que es algo que se repite y para lo que las instituciones tienen que estar preparadas, también el sector turístico.