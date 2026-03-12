Concejala (REP) de Chillán lamenta "no poder exterminar" a los gitanos aunque "son una plaga"

“Son una plaga. No se pueden exterminar“. Esa fue la polémica frase con la que la concejala de Chillán, Catalina Sandoval, del Partido Republicano, se refirió a una comunidad gitana, en medio de una problemática denunciada en la zona. La situación surgió a partir de un incidente presentado por la concejala Brígida Hormazábal (PS), quien expuso disturbios generados por gitanos en un terreno abandonado ubicado en el sector de la junta de vecinos Ríos de Chillán.