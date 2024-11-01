Una concejala del PP en Málaga llama "ratas" a los votantes del PSOE: "Si hubiera tantas ustedes ganarían las elecciones"  

Penélope Gómez, miembro del grupo 'popular' en Málaga, ha llamado "ratas" a los votantes socialistas. "A los señores del PSOE decirles que no han contado bien. Hay un dato objetivo, y es que si hubiera tantas ratas ustedes ganarían las elecciones"
| etiquetas: fascismo , relato , pp , malaga
Lo de rata se queda corto
Sí, el Partido Podrido es fascista.
Y como ya llamáis fascista a todo, pues habeis vaciado de contenido la palabra. Enhorabuena
A ver cómo los que argumentaron entonces que era inadmisible aquí le dan la razón a la concejala.
Que, por cierto, es un cargo público. Un cargo que cobra del 100% de los españoles. No sólo de sus votantes.
Que alguien se crea a estos partidos políticos o no, no quiere decir que les vote. Así que no, no insulta a los votantes, sino que indica que las personas que siguen creyendo a partidos políticos que mienten por sistema en todos y cada uno de los temas que tocan, o bien están faltos de información o bien faltos de inteligencia.
Que puede estar bien, o mal, o regular, pero no es comparable a que por votar a un partido, sea cual sea este, te deshumanicen llamándote rata.
En breve la dimitiran.
Ahora una "política" pagada con dinero público llama ratas a los votantes del PSOE.
Pero no te atrevas a ser un equidistante de mierda que es de fascistas.