Una concejala del PP en Málaga llama "ratas" a los votantes del PSOE: "Si hubiera tantas ustedes ganarían las elecciones"

Penélope Gómez, miembro del grupo 'popular' en Málaga, ha llamado "ratas" a los votantes socialistas. "A los señores del PSOE decirles que no han contado bien. Hay un dato objetivo, y es que si hubiera tantas ratas ustedes ganarían las elecciones"

Comentarios destacados:    
#1 Suleiman
Cotiza al alza en el PP ser un desgraciado/a?
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
#1 es requisito indispensable para ser del PP o votar al PP.
Veelicus #8 Veelicus
#1 Realmente siempre ha sido un valor seguro.
daTO #12 daTO
#1 es a lo que han llegado, ahora ya van a calzón quitao,
oceanon3d #18 oceanon3d *
#1 No son los lapices mas afiliados del colegio los que se arriman al PP ¿no viste la corrida del maestro Perro ayer en el encierro del senado? ... pues el senador que lo trato de cornear es el lápiz mas afilado que encontraron.
yoma #5 yoma
Muy típico del PP insultar al adversario político. No se dan cuenta que de ellos también sale su sueldo. Una vez elegidos tienen que gobernar para todos no solo para los suyos.
karakol #10 karakol
Otra más que quiere hacer méritos pasándose de entusiasta.
Fj_Bs #13 Fj_Bs
Se delato muy Bocaza e Inculta , una foto por si le veo, o la ven por Málaga :-D  media
Metabarón #17 Metabarón
#13 Wapa, pijo!
alcama #20 alcama *
#13 ¿Y que vas a hacer si la ves en Málaga? ¿Acaso eres votante del PSOE? ¿Después de que os robasen durante 30 años? JO JO JO JO
Lo de rata se queda corto
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Otra vez estamos con la conocida técnica de "proyección" de la derecha.
comunerodecastilla #7 comunerodecastilla
La deshumanización del contrario es un aspecto fundamental en el discurso del fascismo, el fascismo fomenta la visión de un "enemigo" colectivo interno o externo, muchas veces construido mediante teorías conspirativas y culpabilización, lo que deshumaniza a esos grupos al presentarlos como una amenaza para la pureza nacional, cultural o racial. Esta deshumanización legitima la represión y el uso de la violencia contra ellos, consolidando un discurso autoritario y excluyente que elimina la empatía hacia el contrario y refuerza una identidad homogénea y cerrada.

Sí, el Partido Podrido es fascista.
alcama #23 alcama *
#7 Bueno, el PSOE es el partido putero, financiado a base de chistorras . Evidentemente , votar a un partido así te convierte en una rata miserable porque supone que aceptas ese comportamiento

Y como ya llamáis fascista a todo, pues habeis vaciado de contenido la palabra. Enhorabuena :-D
Metabarón #15 Metabarón
De dos patas?  media
Glidingdemon #21 Glidingdemon
Después los que reparten odio son los rojos, cuando lo primero que hacen es deshumanizar al rival para a continuación todo lo demás está permitido, pero ellos son buenos españoles los demás somos circustancialmente españoles, aunque somos los que la queremos romper. xD xD xD xD
Andreham #4 Andreham
¿No dijo una persona random en TVE algo bastante distinto pero que se podía medio entender con la misma intencionalidad sobre los votantes del PP?

A ver cómo los que argumentaron entonces que era inadmisible aquí le dan la razón a la concejala.

Que, por cierto, es un cargo público. Un cargo que cobra del 100% de los españoles. No sólo de sus votantes.
Chinchorro #14 Chinchorro *
#4 Las palabras de Santaolalla fueron «Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox»".
Que alguien se crea a estos partidos políticos o no, no quiere decir que les vote. Así que no, no insulta a los votantes, sino que indica que las personas que siguen creyendo a partidos políticos que mienten por sistema en todos y cada uno de los temas que tocan, o bien están faltos de información o bien faltos de inteligencia.

Que puede estar bien, o mal, o regular, pero no es comparable a que por votar a un partido, sea cual sea este, te deshumanicen llamándote rata.
#6 Barriales
Una defiente mental que se le ha acabado la mamadera.
En breve la dimitiran.
#2 sliana
si hubiera tantas ratas, el problema seria muy grande y el pp perderia las elecciones. no se refiere a que las ratas votan al psoe.
comunerodecastilla #9 comunerodecastilla
#2 Entonces, ¿por que ha pedido disculpas después?, ¿lo puedes explicar?.
#16 poxemita
#2 esto es como aquello de 'zorra' por astuta, si le preguntan a ella dirá que es por lo que tú dices, pero internamente pensará en lo que dice la noticia.
Quel #19 Quel *
No hace mucho una "tertulia" pagada con dinero público llamó idiotas a los votantes del PP.
Ahora una "política" pagada con dinero público llama ratas a los votantes del PSOE.
Pero no te atrevas a ser un equidistante de mierda que es de fascistas.
:roll:
javibaz #22 javibaz
#19 no tergiverses, "Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox". ¿Donde esta el insulto?
