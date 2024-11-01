edición general
La concejal de Urbanismo se muestra en contra del Bus-VAO en la A-2 como está planteado

Cristina Alcañiz defiende un modelo alternativo, con plataforma segregada y ampliación de capacidad, similar al de la A-6 La teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Alcalá de Henares, Cristina Alcañiz, mostró durante el pleno su rechazo al modelo de carril Bus-VAO propuesto para la Autovía A-2, al considerar que supone “una redistribución de la escasez y no una verdadera solución estructural a los problemas de movilidad del Corredor del Henares”. Durante el Pleno municipal, Alcañiz dejó claro que sí apuesta por un Bus-VAO, pero “seguro

2 comentarios
El problema es concentrar miles de empresas, almacenes, fábricas... y cientos de miles de viviendas en un espacio concreto. Por muchas autovías de 4 carriles que construyan el problema seguirá ahí
Es que el bus-VAO de la A2 es una chapuza similar a coger una acera repleta de gente y de ancho insuficiente con una línea blanca , pintar una línea blanca y decir que han construido un carril bici
La gente va a tener que apelotonarse más en esa acera estrecha.
Se supone que pondrán autobuses lanzadera que no paren hasta llegar a la Av América. Pero hay una gran cantidad de paradas intermedias. Los autobuses seguramente sean los mismos, por lo que las paradas intermedias tendrán menos servicios…   » ver todo el comentario
