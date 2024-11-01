La concejal de Urbanismo se muestra en contra del Bus-VAO en la A-2 como está planteado

Cristina Alcañiz defiende un modelo alternativo, con plataforma segregada y ampliación de capacidad, similar al de la A-6 La teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Alcalá de Henares, Cristina Alcañiz, mostró durante el pleno su rechazo al modelo de carril Bus-VAO propuesto para la Autovía A-2, al considerar que supone “una redistribución de la escasez y no una verdadera solución estructural a los problemas de movilidad del Corredor del Henares”. Durante el Pleno municipal, Alcañiz dejó claro que sí apuesta por un Bus-VAO, pero “seguro