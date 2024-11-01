edición general
Un concejal del PP de Logroño compara una cacerolada contra el genocidio en Gaza con un concurso de tambores

Un concejal del PP de Logroño compara una cacerolada contra el genocidio en Gaza con un concurso de tambores

Ante las críticas vecinales por la celebración de un concurso de tambores en el Casco Antiguo, el concejal ha respondido: “las caceroladas os gustan? como de eso no os quejáis...”

5 comentarios
#4 concentrado
Lo entiendo, también hay gente pobre que va a las manifestaciones en las que apenas te puedes mover y luego esos mismos se quejan de que el metro y los autobuses van demasiado llenos. Esperad que me voy a cambiar el palillo de la boca que este ya lo tengo un poco sobado.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Seguro que es un buen cristiano que va todos los domingos a misa.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Bueno, podía ser peor, peores barbaridades se han escuchado de políticos de ese corte.
Rogue #3 Rogue
Un estudio demuestra que la gente inteligente no es de corte conservador.
Apotropeo #5 Apotropeo
Están comparando una plazita ,san Bartolomé, con la plaza mayor que es tres o cuatro veces mayor.
¿Sabes por qué no se hace en la plaza de la cacerolada?
Pues porque está llena de bares y terrazas, y no las van a quitar para esta chorrada.
El ayuntamiento de Logroño se debe a los bares y restaurantes, motivo histórico de protesta del barrio.
Supongo que en todos lados cuecen habas pero aquí a calderadas.
