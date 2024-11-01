Un concejal del PP de Logroño compara una cacerolada contra el genocidio en Gaza con un concurso de tambores

Ante las críticas vecinales por la celebración de un concurso de tambores en el Casco Antiguo, el concejal ha respondido: “las caceroladas os gustan? como de eso no os quejáis...”
¿Sabes por qué no se hace en la plaza de la cacerolada?
Pues porque está llena de bares y terrazas, y no las van a quitar para esta chorrada.
El ayuntamiento de Logroño se debe a los bares y restaurantes, motivo histórico de protesta del barrio.
Supongo que en todos lados cuecen habas pero aquí a calderadas.