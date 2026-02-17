Las comunidades tumban la propuesta del Gobierno de declarar la anguila en peligro de extinción

En la reunión celebrada este martes del Comité de Flora y Fauna Silvestres, que reúne al Ministerio de Transición Ecológica y a las autonomías, varias de ellas se han opuesto a la proposición de la cartera que dirige Sara Aagesen. Concretamente, se han mostrado en contra Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.