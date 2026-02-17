edición general
10 meneos
10 clics
Las comunidades tumban la propuesta del Gobierno de declarar la anguila en peligro de extinción

Las comunidades tumban la propuesta del Gobierno de declarar la anguila en peligro de extinción

En la reunión celebrada este martes del Comité de Flora y Fauna Silvestres, que reúne al Ministerio de Transición Ecológica y a las autonomías, varias de ellas se han opuesto a la proposición de la cartera que dirige Sara Aagesen. Concretamente, se han mostrado en contra Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

| etiquetas: anguila , angulas , peligro extinción , fauna
8 2 0 K 116 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
josde #3 josde
Luego cuando no haya todos a llorar y a pedir subvenciones.
5 K 74
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 culpa de Perro sin dudas
0 K 20
josde #8 josde
#4 Si claro como todo lo malo, lo bueno solo es de Feijóo,Ayuso y Abascal, el trió de la apocalipsis.
0 K 20
javierchiclana #2 javierchiclana
La codicia humana no tiene límites :ffu:
1 K 20
Thornton #6 Thornton
Habría que ver como les viene de bien (o de mal) la escasez de angulas que supone unos precios desorbitados (900-1000 €/kg) a los productores/recolectores.

¿Les vien bien la situación o sería mejor más producción a precios menores?
0 K 20
#5 Alcalino
Yo quiero proponer la siguiente ley:

Si un sector que depende de la explotación de una especie, acaba exterminando a dicha especie. La prohibición total y absoluta de que ese sector reciba ningún tipo de ayudas "por cese de actividad"
0 K 9
#7 pirat
Como si les pertenecieran
0 K 9

menéame