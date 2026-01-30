edición general
La anguila está al borde la extinción por culpa de su popularidad gastronómica

Hasta mediados del siglo XX la anguila era una especie abundante en el norte de España pero su popularidad amenaza con extinguirla: la sobrepesca es uno de los principales problemas para el que está considerado como un ingrediente tan clásico como sabroso en la gastronomía española por su aporte proteínico y su sabor: desde el 'all i pebre' de la Albufera valenciana hasta uno de los tipos de empanada gallega o las angulas a la bilbaína.

#4 Beltza01
#3 No me sale una palabrota suficientemente fuerte. :wall: :wall: :wall:
#7 Pitchford
tul #2 tul
esta al borde de la extincion porque algunos humanos son los peores rapiñeros de toda la tierra, luego lloraran porque han matado a la gallina de los huevos de oro
manzitor #8 manzitor
A los que pueden pagarlas, estas cosas les importan una mierda.
janatxan #6 janatxan
Una vez extinta ya no habrá que preocuparse mas por ella, ¡a comer!
#1 VFR
hay que aprovechar ahora que aun quedan. :troll:
#5 Cincocuatrotres
Es de cajón, no se a que esperan, hace 50 años la única noche que fui a pescar angulas y cogimos medio kilo en toda la noche, seguro que en el mismo sitio hoy se cogen 50gr, cuando hay crónicas de que en la actualidad se sacaban casi a paladas, a que esperan?
