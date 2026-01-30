La anguila está al borde la extinción por culpa de su popularidad gastronómica

Hasta mediados del siglo XX la anguila era una especie abundante en el norte de España pero su popularidad amenaza con extinguirla: la sobrepesca es uno de los principales problemas para el que está considerado como un ingrediente tan clásico como sabroso en la gastronomía española por su aporte proteínico y su sabor: desde el 'all i pebre' de la Albufera valenciana hasta uno de los tipos de empanada gallega o las angulas a la bilbaína.