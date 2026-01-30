edición general
El Gobierno propone declarar la anguila como especie en peligro de extinción

La ministra de Transición Ecológica se reúne con nueve chefs de alta cocina y volverá a plantear a las comunidades autónomas la prohibición de la pesca de la anguila y su cría angula ante la amenaza de la desaparición de la especie. El Ministerio llevará al próximo Comité de Flora y Fauna, que se celebrará el 17 de febrero, la propuesta de declarar a la anguila especie "en peligro de extinción" dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La medida afecta tanto a la anguila como a la angula.

Pitchford
A ver si es verdad que por fin se prohíbe su pesca. Y mano dura contra los posibles furtivos.
Por eso no podemos tener cosas ricas.
