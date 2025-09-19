edición general
Las comunidades trampean el sistema con el que detectan las necesidades educativas del alumnado para ahorrar en recursos

Hasta hace unos meses en Madrid un alumno con TDAH (Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad) podía ser catalogado como alumno con necesidades educativas especiales (ACNEE), lo que conlleva –por ley- una dotación extra de docentes en el colegio para atenderle. Ahora no, su categoría es la de dificultades específicas de aprendizaje (DEA) que ni en Madrid ni en ninguna otra comunidad está regulada, es decir, no conlleva ningún recurso extra para su atención educativa.Madrid, al igual que otras comunidades, ha cambiado los requisitos.

ipanies #4 ipanies
De algún sitio hay que recortar para rebajar la presión fiscal a los que más tienen!!! Nada es gratis y las grandes fortunas nos dan las gracias a diario por poner en los gobiernos autonómicos a su organización delictiva de cabecera.
almadepato #1 almadepato
Votantes de derechas, os ponen trampas a todo y les seguís votando.
OCLuis #5 OCLuis
Las comunidades no, las personas que los ciudadanos de esas comunidades votan para que cuiden de ellos y de sus hijos.

Nos hemos adaptado al ciclo de votar, soportar lo que nos hagan y volver a votar y nos hemos creído a todos los "influencers cerebrales" que nos repiten constantemente que todos son iguales.
aupaatu #2 aupaatu *
Parece que el primo de Rajoy también sabe de Medicina e general y de trastornos infantiles en particular.
Posiblemente realizó algún Máster en la Juan Carlos
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
A ver si así volvemos a tener currantes en las obras.
founds #6 founds
Coño, nunca se recorta por arriba :troll:
