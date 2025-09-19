Las comunidades trampean el sistema con el que detectan las necesidades educativas del alumnado para ahorrar en recursos

Hasta hace unos meses en Madrid un alumno con TDAH (Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad) podía ser catalogado como alumno con necesidades educativas especiales (ACNEE), lo que conlleva –por ley- una dotación extra de docentes en el colegio para atenderle. Ahora no, su categoría es la de dificultades específicas de aprendizaje (DEA) que ni en Madrid ni en ninguna otra comunidad está regulada, es decir, no conlleva ningún recurso extra para su atención educativa.Madrid, al igual que otras comunidades, ha cambiado los requisitos.