Las comunidades autónomas se blindan frente a apagones con normas 'exprés' para desplegar baterías en sus territorios

La Comunidad Valenciana, el DL 14/2025 elimina buena parte de las trabas burocráticas que ralentizaban los proyectos, apostando por agilizar los considerados estratégicos para la seguridad del sistema eléctrico. Andalucía ha incorporado el almacenamiento a su Ley 4/2025 de fomento industrial, considerando estas infraestructuras esenciales para garantizar un suministro estable.
Asturias ha optado por una vía distinta, centrada en la ordenación territorial. El modelo asturiano prioriza su implantación en suelos no urbanizables con pasado minero o

#1 MADMax2
¿esos acelerones que dan las comunidades para agilizar, pueden resultar en sistemas que fallen porque no están suficientemente evaluados o con suficientes garantías?
