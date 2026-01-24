·
La comunidad educativa se manifiesta en Barcelona para exigir mejoras laborales y salariales
La comunidad educativa ha salido este sábado a la calle en Barcelona para reclamar mejoras laborales y salariales, en una jornada de protesta previa a la huelga convocada para el próximo 11 de febrero
profesores
educación
#1
Blackat
Yo creo que van cortos de vacaciones. En teoria
1
K
14
#2
stigmata
Que le den lan competencias como decia el otro dia el Puigdemont, ahi calla!!{palm}
0
K
9
