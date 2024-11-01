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Comunidad de California iguala récord histórico de calor en marzo en EEUU

Comunidad de California iguala récord histórico de calor en marzo en EEUU

El récord —alcanzado por primera vez en Rio Grande City, Texas, en 1954, y que ahora comparte North Shore, California— podría romperse en varias ciudades y pueblos para finales de la semana. Se pronosticó que Thermal, California, llegaría a los 43,3º C (110º F) el viernes. Las altas temperaturas también arribaron antes que nunca a Phoenix: el miércoles, la capital de Arizona alcanzó los 38,3º C (101º F), según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior se estableció hace casi 40 años, el 26 de marzo de 1988

| etiquetas: california , texas , eeuu , clima , calor , récord , phoenix
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3 comentarios
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Culpa de los iranies, que no paran de bombardear refinerías de petróleo (MAGA mode)
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taSanás #1 taSanás
Así que … estamos en niveles de hace 40 años? :troll:
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Cehona #3 Cehona
Yo compraba peces tropicales para mi pecera que me los daban en una bolsa de agua, ahora me los venden congelados para que aguanten más.
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