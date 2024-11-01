Comunidad de California iguala récord histórico de calor en marzo en EEUU

El récord —alcanzado por primera vez en Rio Grande City, Texas, en 1954, y que ahora comparte North Shore, California— podría romperse en varias ciudades y pueblos para finales de la semana. Se pronosticó que Thermal, California, llegaría a los 43,3º C (110º F) el viernes. Las altas temperaturas también arribaron antes que nunca a Phoenix: el miércoles, la capital de Arizona alcanzó los 38,3º C (101º F), según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior se estableció hace casi 40 años, el 26 de marzo de 1988