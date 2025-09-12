edición general
Comunicado de Consumo Conciencia respecto a la presencia sionista en el festival Own Spirit 2025

Comunicado de Consumo Conciencia respecto a la presencia sionista en el festival Own Spirit 2025

(...) Evidentemente, máxime en este preciso momento histórico y con esta fase del genocidio en marcha (no la única; sólo la última y probablemente la más cruel) contar con la presencia masiva de DJ’s provenientes de Israel, algunos de los cuales apoyan explícitamente a sus fuerzas armadas, ES un posicionamiento político. Respecto a las declaraciones, hemos visto también que Own Spirit realizó en instagram una publicación de solidaridad con las víctimas de los atentados del 7 de octubre de 2023.

Kachemiro #1 Kachemiro
Si hay algo mas vomitivo que un sionista es un sionista hippie
Meneanauta #2 Meneanauta *
Mucha mierda para todos los que hayan ido a ese festival. Fué la semana pasada
#3 lameth
Hay algo que no es justo ahora mismo.
Muy pocos aguantamos las mentiras desde el principio, así que solo una publicación cerca del 7 de octubre no es significante.
Ahora bien, si tienen más cosas eso cambia.
