Comunicado del campamento vasco de los monitores desnudos: «Nuestro proyecto educativo se basa en valores transfeministas»

Afirman que se ha usado el caso para «difundir mensajes transfóbicos» y defienden que han estado en contacto con las familias. Niegan rotundamente estas afirmaciones y denuncian que responden a campañas transfóbicas que han distorsionado su labor educativa, que aseguran que está centrada en la diversidad, la coeducación y el respeto a todas las identidades. Obligaban a chupar el dedo de un pie a los monitores para merendar