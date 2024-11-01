edición general
Comunicado del campamento vasco de los monitores desnudos: «Nuestro proyecto educativo se basa en valores transfeministas»

Afirman que se ha usado el caso para «difundir mensajes transfóbicos» y defienden que han estado en contacto con las familias. Niegan rotundamente estas afirmaciones y denuncian que responden a campañas transfóbicas que han distorsionado su labor educativa, que aseguran que está centrada en la diversidad, la coeducación y el respeto a todas las identidades. Obligaban a chupar el dedo de un pie a los monitores para merendar

jdmf #1 jdmf
Valores son valores, pero no tienen por qué anteponerse a la intimidad ni a las preferencias de nadie.
cosmonauta #5 cosmonauta *
#1 Ni se cómo de legal es ir paseándose con el rabo al aire delante de menores.
3 K 50
jdmf #6 jdmf
#5 Esa es otra.!!
Torrezzno #7 Torrezzno
#5 depende de como te identifiques xD xD
obmultimedia #8 obmultimedia
#5 en comunidades nudistas lo hacen.
2 K 30
cosmonauta #9 cosmonauta
#8 Interesante. Supongo que delante de sus padres o tutores legales.
0 K 12
obmultimedia #11 obmultimedia
#9 si y delante de otro niños, tienen un codigo de respeto bastante estricto, como haya alguna izada de bandera involuntaria, adios muy buenas.
1 K 18
alfema #15 alfema
#8 Y en las playas nudistas, es cuestión de mentalidad y ver la desnudez como algo natural, yo he ido con gente que tenía niños pequeños y adolescentes y no pasa nada, todo va en la educación que recibas.
0 K 12
Gry #10 Gry *
#5 Es legal mientras no realices "actos de exhibición obscena" delante de menores o discapacitados.


Artículo 185.

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

También te pueden multar si el municipio donde te encuentras tiene un código de vestimenta que prohíba estar desnudo en la vía pública, pero no se aplica en propiedad privada, o si un policía te ordena vestirte y te niegas (desobediencia a la autoridad).
#12 gadish
#5 por?
Torrezzno #4 Torrezzno
jjajajajaja chupase esa. Mis dies. Menudo plot twist
#2 doppel *
No me extraña que sea un bulo de la ultraderecha :-D
kukusu #14 kukusu
#2 nada más objetivo y fiable que el ABC tratándose de cosas de vascos, euskera, feminismo y demás.
#17 EISev
#2 los organizadores del campamento reconocen que existen las duchas mixtas en el comunicado que transcribe el ABC. Si no te fías de ellos puedes mirarlo en sus redes sociales.

Por otro lado, condenamos enérgicamente los ataques transfóbicos que hemos sufrido, tanto en canales privados como públicos. Lo llamamos transfobia porque se han difundido mensajes de odio en relación con las duchas mixtas, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Ante esto, hemos considerado

…   » ver todo el comentario
Uda #13 Uda *
Y las familias de los menores sabían todo esto???
txutxo #16 txutxo
"Obligaban a chupar el dedo de un pie a los monitores para merendar"

Pues hombre, lógico y normal, yo a mi madre siempre le chupaba el dedo gordo del pie para que me diera la merienda.
