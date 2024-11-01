edición general
Por qué la Computación Cuántica es una MALA IDEA

Crítica y análisis sobre los desafíos, limitaciones y posibles riesgos de la computación cuántica

sorrillo #1 sorrillo *
Poner a personas con motivación en retos difíciles de superar suele tener consecuencias secundarias positivas en forma de nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, avances en nuestro conocimiento científico, etc.

El reto de mantener a varias partículas fundamentales entrelazadas puede tener interés por sí mismo para cierto grupo de científicos pero si de ese reto se considera que puede surgir un nuevo modelo de computación que resuelva otros tantos problemas del mundo real eso puede motivar…   » ver todo el comentario
#2 josiahallen
La computación cuántica hace años que es puro hype.
