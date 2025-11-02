La comprometida relación entre España y Huawei: soberanía tecnológica y lealtad geopolítica

La relación de España con el gigante tecnológico chino Huawei se ha convertido en un complejo dilema de seguridad nacional que tensa el equilibrio entre la soberanía tecnológica y la lealtad geopolítica. El debate, que se ha intensificado al ritmo del despliegue de la red 5G y la creciente fricción entre Occidente y China, se desarrolla en dos niveles principales: el riesgo inherente a la ciberseguridad de las infraestructuras más sensibles y la vital confianza de sus aliados estratégicos, singularmente Estados Unidos y la Unión Europea.