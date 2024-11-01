·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9531
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4897
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
3483
clics
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
4685
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
5547
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
más votadas
563
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
394
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
280
La mierdificación de Internet en una parrafada
323
Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"
338
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
18
clics
La compraventa de vivienda registra sus primeras caídas tras meses de fuertes aumentos
Tanto el INE como los notarios y los registradores ya dan cuenta de ello en un contexto marcado por la escasez de producto y el alza de precios
|
etiquetas
:
vivienda
,
compraventa
,
mercado inmobiliario
3
1
3
K
2
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
2
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
insulabarataria
#0
spam:
www.meneame.net/search?q=empresas.de&w=links&p=&s=&h=&
1
K
17
#1
cenutrios_unidos
A ver, ya se va notando el desacelerón...que no quiere decir que los precios bajen. Pero se va notando como a poco la tendencia se invierte.
Pero vamos que los precios siguen inflados y dudo que bajen todo lo que se hincharon.
0
K
14
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/search?q=empresas.de&w=links&p=&s=&h=&
Pero vamos que los precios siguen inflados y dudo que bajen todo lo que se hincharon.