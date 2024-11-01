edición general
5 meneos
83 clics
Comprar un eléctrico, hacer obra en casa... qué puedes hacer este último mes de año para pagar menos en la declaración del IRPF 2025

Comprar un eléctrico, hacer obra en casa... qué puedes hacer este último mes de año para pagar menos en la declaración del IRPF 2025

Decisiones como aumentar la aportación al plan de pensiones, la compra de vehículo eléctrico o realizar en casa obras de eficiencia energética ayuda a rebajar la cuota tributaria

| etiquetas: irpf , deducciones , impuestos
4 1 0 K 55 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
follar con IDA
1 K 28
#2 NeuronaSur
A ver si Mariajezú me devuelve la declaración de este año.
1 K 23

menéame