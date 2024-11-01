edición general
La compra sin autorización de un palacio en Almería sienta en el banquillo a un exalcalde del PP ya condenado dos veces

Pedro Llamas, exedil de la localidad almeriense de Cantoria, acumula dos condenas previas, una de ellas confirmada por el Supremo, por delitos relacionados con la corrupción urbanística.

#4 Marisadoro *
Otro delincuente multireincidente.
0
Cehona #1 Cehona
No hay dos sin tres.
0
sotillo #2 sotillo
#1 Estos mucho pedir dimisión de Podemos mientras mantiene en el partido y les protege a estos corruptos
1
luspagnolu #3 luspagnolu
#1 Solo es el enésimo caso aislado, sin más.
1
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Ni habrá tres sin cuatro.
0
Kantinero #7 Kantinero *
La España profunda, la vaciada y la que no, esta infestada de Pedros Llamas.
A la mayoría de ellos ni siquiera les interesa la política más allá del ámbito municipal, es en ese ámbito donde pueden medrar económicamente, ansían determinadas fincas que conocen muy bien o determinados permisos de construcción o recalificación, puestos municipales para sus familiares y contratos de mantenimiento o limpieza.
Su objetivo es puramente personal y lucrativo.
0
Furiano.46 #5 Furiano.46
Bueno, son dos y esta vez... Le daremos 5 o 6 oportunidades más...:wall:
0

