La compra sin autorización de un palacio en Almería sienta en el banquillo a un exalcalde del PP ya condenado dos veces

Pedro Llamas, exedil de la localidad almeriense de Cantoria, acumula dos condenas previas, una de ellas confirmada por el Supremo, por delitos relacionados con la corrupción urbanística.
A la mayoría de ellos ni siquiera les interesa la política más allá del ámbito municipal, es en ese ámbito donde pueden medrar económicamente, ansían determinadas fincas que conocen muy bien o determinados permisos de construcción o recalificación, puestos municipales para sus familiares y contratos de mantenimiento o limpieza.
Su objetivo es puramente personal y lucrativo.