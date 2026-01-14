edición general
La compra internacional se enfría, pero el mercado inmobiliario español sigue tensionado

España sigue siendo un imán para quienes buscan sol y calidad de vida. Pero la fiebre de comprar vivienda por parte de ciudadanos extranjeros parece que comienza a moderarse. Según los datos recopilados por los Registradores de la Propiedad entre enero y septiembre de 2025 (último periodo analizado), solo el 13,58% de las personas que adquirieron una vivienda en nuestro país tenían nacionalidad extranjera. El 86,42% restante fueron compradores españoles.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Empieza a explotar la burbuja inmobiliaria en España!

The real estate bubble in Spain is starting to explode!
