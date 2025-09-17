·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11978
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13617
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4840
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
3952
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
4417
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
873
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
568
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
449
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
383
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
601
Un exmagistrado no se calla y habla de la prevaricación de Peinado: “Ha escogido todas las formas de hacer el ridículo”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
1
clics
El compositor Francisco Coll y el director de orquesta Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025
El jurado destaca en Coll su "lirismo enraizado en la cultura española", y en Heras-Casado, la proyección internacional en grandes orquestas y salas del mundo
|
etiquetas
:
francisco coll
,
pablo heras-casado
,
música
1
1
0
K
19
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
19
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente