El compositor Francisco Coll y el director de orquesta Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025

El jurado destaca en Coll su "lirismo enraizado en la cultura española", y en Heras-Casado, la proyección internacional en grandes orquestas y salas del mundo

