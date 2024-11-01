edición general
15 meneos
13 clics

La complicidad de la UE podría allanar el camino para un "genocidio en el Líbano", advierte un legislador belga (EN)

Rudi Kennes dice que la alineación del bloque con las políticas estadounidenses e israelíes refleja el colapso de la política exterior europea independiente.

| etiquetas: kennes , líbano , genocidio , ue , sionismo , israel , eeuu
13 2 2 K 118 actualidad
4 comentarios
13 2 2 K 118 actualidad
carakola #3 carakola
Lo normal cuando no hay castigo ante estas acciones.
2 K 56
karlos_ #1 karlos_
Si Europa no hace nada de nada.

Eso de mirar hacia otro lado se nos da de maravilla
2 K 45
#4 albx
De esta los echan de eurovisión, palabra.
0 K 11
#2 Carapedo
Y los belgas saben de genocidios, eh! :troll:
0 K 10

menéame