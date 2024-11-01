Lo complicado (por no decir imposible) que lo tiene el Gobierno para no aprobar la prórroga de Almaraz

La central cumple con las tres líneas rojas que exige el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de que quiera seguir operando hasta 2030. ¿Por qué hasta el año 2030? En 2020 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la última prórroga para este reactor para 10 años. Así que la eléctrica ya realizó las inversiones para seguir operando 10 años más aunque solo el permiso se lo diesen para siete. Por eso las eléctricas han solicitado hasta 2030, porque de esta manera, el CSN no les va a solicitar ningún tipo de inversión adicional.
SEGURIDAD RADIOLÓGICA
Como explicaba anteriormente, el CSN resolvió en 2020 con una licencia operativa de 10 años para Almaraz por lo que el reactor I cumple con todos los requisitos de seguridad radiológica.
La licencia operativa te viene a decir que cumple con todos los requisitos de seguridad radiológica para seguir operando. Aunque se le dieron siete años, realmente la licencia fue por 10 años y el CSN dará el ok prácticamente sin miramientos porque ya en 2020 aprobó dicha nueva licencia
Y el seguimiento de las medidas para los 10 años es diario, y en el sistema SISC de seguimiento no hay ninguna anomalía en estos 5 años que necesite una revisión.
Garantizar suministro, ¿Cómo con el apagón? Que se desconectaron (obviamente) y fueron las últimas en volver a conectarse.
Que no suponga mayor coste, ¿Qué se van a reemplazar con gas? Claro que si guapi, como si no existieran otras tecnologías.
Con la apuesta contra las nucleares en 2024 Alemania generó el 35% de su electricidad de fuentes que contribuyen al cambio climático, España lo hizo con un 19% y Francia con su apuesta nuclear lo hizo con un 4%.
No absorbe o genera reactiva para hacer regulación dinámica de tensión, y la nuclear es la que más reactiva absorbe.
Tampoco genera activa, por lo que hay que sustituirlo por gas como hizo Alemania.