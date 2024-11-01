Lo complicado (por no decir imposible) que lo tiene el Gobierno para no aprobar la prórroga de Almaraz

La central cumple con las tres líneas rojas que exige el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de que quiera seguir operando hasta 2030. ¿Por qué hasta el año 2030? En 2020 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la última prórroga para este reactor para 10 años. Así que la eléctrica ya realizó las inversiones para seguir operando 10 años más aunque solo el permiso se lo diesen para siete. Por eso las eléctricas han solicitado hasta 2030, porque de esta manera, el CSN no les va a solicitar ningún tipo de inversión adicional.