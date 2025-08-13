·
Competencia elimina todas las restricciones de la fibra óptica de Telefónica
La operadora ya no estará obligada a dar acceso a su red a los rivales a precio regulado a partir de febrero de 2026
#2
Elinformal
Eliminando competencia, olé.... a pagar el doble en breve
1
K
19
#3
WarDog77
#2
No sabes lo que dices...
0
K
9
#4
makinavaja
En breve solo podrán mantener precios los que tengan red propia, todos los demás, esclavos de Telefónica, a subir precios....
0
K
13
#1
MoñecoTeDrapo
Como cantaban Enrique Iglesias y Nicky Jam, esto no me gusta.
0
K
10
