Competencia elimina todas las restricciones de la fibra óptica de Telefónica

La operadora ya no estará obligada a dar acceso a su red a los rivales a precio regulado a partir de febrero de 2026

#2 Elinformal
Eliminando competencia, olé.... a pagar el doble en breve
WarDog77 #3 WarDog77
#2 No sabes lo que dices...
makinavaja #4 makinavaja
En breve solo podrán mantener precios los que tengan red propia, todos los demás, esclavos de Telefónica, a subir precios....
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Como cantaban Enrique Iglesias y Nicky Jam, esto no me gusta.
