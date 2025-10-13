edición general
La compañía Pot de Plom se queda atrapada por la dana en Tarragona tras representar su obra "El Ventorro"

Varios miembros de la compañía de teatro pasaron buena parte de la madrugada en un área de servicio de Amposta

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Mazón diciendo que hay un aviso rojo de AEMET

Cuando hay una alerta roja de emergencias

Un año mas tarde x.com/carlos_mazon_/status/1977688436439154864

Es todo trambóliko
pepel #3 pepel
Envidiosos, queríais quedaros como Mazón, que se ha hecho famoso.
elgranpilaf #4 elgranpilaf
La culpa es de Mazón, que no los ha avisado
Andreham #2 Andreham
Poético es.
