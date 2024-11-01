edición general
1 meneos
1 clics

En compañía de 'lobbies'

Europa recrimina a España la falta de regulación del cabildeo. Desde Andalucía grupos de influencia de ‘poder blando’ intentan introducir el sur en la agenda de Madrid.

| etiquetas: europa , españa , lobbies , andalucía , política
1 0 0 K 10 politica
sin comentarios
1 0 0 K 10 politica

menéame