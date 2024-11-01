edición general
Cómo volverse facha

¿Qué empuja a tantos conciudadanos a elegir a quienes para los problemas persistentes, complejos y de difícil gestión prometen soluciones rápidas, sencillas, comprensibles y… falsas? Releo el Fascismo eterno de Umberto Eco. Y empiezo por constatar que los tipos de fachas y fachismos van cambiando con las épocas; pero todos siguen un guion similar.

14 comentarios
#1 De hecho todos son fachas menos el autor de este artículo.
Findeton
De hecho todos son fachas menos el autor de este artículo.
Leon_Bocanegra
#1 yo no he escrito el artículo y no soy facha. A ver si te estás dando por aludido por algo.
Findeton
#5 Bueno, yo no sé si soy o no "facha" según el artículo, porque no hay una definición de facha en el artículo.

Sin embargo, lo que sí sé es que el inventor del fascismo, Mussolini, desde luego me vería como su enemigo, tal y como él definía el fascismo en su libro "La doctrina del fascismo".
Leon_Bocanegra
#6 sin embargo, aqui te pasas el santo día defendiendo a tus enemigos, los fascistas.
Findeton
#8 Nah, los defiendes tú.
powernergia
Una buena descripción, las cosas cambien pero este asunto es tan invariable y previsible que siguen siendo válidos los postulados de ECO, (en los que se basa el artículo).

es.wikipedia.org/wiki/Ur-Fascismo
Findeton
#2 El relativismo de Umberto Eco es postmodernismo vomitivo.
powernergia
#7 Lo vomitivo es el fascismo.

Como la historia obstinadamente demuestra.
Findeton
#9 Hay muchas cosas vomitivas, como el fascismo, o el comunismo, o el "socialismo del siglo XXI".
carraxe
En lo que estamos todos de acuerdo es en que Findeton es de lo más facha que te puedes encontrar.
Findeton
#10 Vaya otro que no tiene huevos para citar pero sí para ir señalando, como buen fascista.
carraxe
#12 ¿No me tienes bloqueado? qué sorpresa, corazón :-*
cosmonauta
Edit. Por el gris :-D
DORO.C
A favor de lo bueno, en contra de lo malo. xD
