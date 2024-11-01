Cómo volverse facha

¿Qué empuja a tantos conciudadanos a elegir a quienes para los problemas persistentes, complejos y de difícil gestión prometen soluciones rápidas, sencillas, comprensibles y… falsas? Releo el Fascismo eterno de Umberto Eco. Y empiezo por constatar que los tipos de fachas y fachismos van cambiando con las épocas; pero todos siguen un guion similar.
Sin embargo, lo que sí sé es que el inventor del fascismo, Mussolini, desde luego me vería como su enemigo, tal y como él definía el fascismo en su libro "La doctrina del fascismo".
Como la historia obstinadamente demuestra.