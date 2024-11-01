·
8
meneos
40
clics
como viven los cubanos el mayor racionamiento en decadas
Mientras Cuba se prepara para un temido escenario de "cero combustible" por las presiones de Trump, los cubanos tiran de solidaridad, inventiva y previsión.
|
etiquetas
:
cuba
,
petróleo
,
eeuu
,
venezuela
,
racionamiento
6
2
0
K
67
politica
21 comentarios
6
2
0
K
67
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
SeñorPresunciones
*
El régimen cubano será una dictadura del copón y lo que queráis pero lo que hace EE.UU. es un crimen de lesa humanidad.
Aún encima todo esto es para convertir de nuevo a Cuba en el Casino y la casa de putas de Estados Unidos.
12
K
133
#7
ipanies
Independientemente de la opinión sobre el régimen cubano, Trump está rozando la actitud genocida con su bloqueo que afecta principalmente a población civil inocente.
3
K
47
#10
JackNorte
Como se vive en Estados Unidos con todos los recursos matando a la gente defendiendo un genocidio y condicionando la vida hasta el extremo en modo guerra a paises que no le estan haciendo nada.
Cuba Gaza Ukrania solo son la realidad de un Estados Unidos como el actual. Y mas que vendran, haber si cantan pleno con desastre nuclear incluido , mientras el resto les aplaude.
4
K
42
#6
karlos_
Se la tienen jugada a Cuba. Quieren destruirla solo para decir veis el comunismo es malo.
No tienen suficiente con años y años de bloqueo, no. Quieren matarlos de hambre
3
K
39
#8
BenitoCameIa
#6
cuba lleva destruida décadas, y sí, es por el socialismo. Como le ha pasado a todos los países socislistas.
6
K
-8
#12
Fj_Bs
#8
que facil , repetir lo mismo ,,,,
0
K
7
#13
BenitoCameIa
#12
es lo que tiene decir la verdad. En cambio los que mienten tienen que estar haciendo malabarismos todo el rato para cabalgar entre sus contradicciones.
1
K
-4
#14
Fj_Bs
#13
que interesante frascaso el socialismo... frase mitica ? cuando hay tremendas intervenciones , mentiras y ahora otro bloqueo...
0
K
7
#20
BenitoCameIa
#14
los socialistas no creen en la libertad de mercado para empezar
0
K
5
#17
karlos_
#13
Claro cocinan con madera porque son socialistas
Que USA de un golpe de estado en venezuela , robe el petróleo y deje que enviar a Cuba no tiene nada que ver con que no tengan para generar electricidad.
0
K
7
#18
BenitoCameIa
#17
los problemas de Cuba llevan ahí desde los años 50, no vienen de ahora.
0
K
5
#19
karlos_
#18
Los mismos que llevan los bloqueos.
No voy a discutir contigo. Buenos días
0
K
7
#21
BenitoCameIa
#19
el peor bloqueo que sufre Cuba es el de sus gobernantes hacia el pueblo. Eso dicho por los propios cubanos.
Pero parece que ese no os importa a los de la religión estatal, porque es el estado, al estado se le permite hacer tropelías, y no importa porque es dios.
0
K
5
#3
Lyovin81
Puto EEUU, a ver si revientan ya y dejan al resto del mundo en paz, panda de hijos de puta.
3
K
26
#1
cenutrios_unidos
Por culpa de Trump
1
K
22
#4
Gry
Un par de meses sin petróleo y estaríamos igual.
0
K
17
#16
Febrero2034
El comunismo y tener un partido uno durante décadas funciona.
0
K
7
#2
Lagallinaazul
Malamente
0
K
6
#5
BenitoCameIa
Es el "Capitán Cuba"!
Su superpoder es echarle la culpa de todo al Capitán América.
0
K
5
#11
Alfon_Dc
#5
que cojones, donde empieza el retraso y donde el cinismo?
0
K
7
#15
Macnulti_reencarnado
Veremos si la dictadura de hijos de perra Castro y generales entregan pronto el poder, convocan elecciones libres y se someten a la justicia por todos los crímenes cometidos en estos 67 años que dura la pesadilla de los pobres cubanos. Por si acaso esto no sucede, no sufrais por ellos, estos hijos de perra y sus familias no van a pasar hambre.
1
K
-1
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
