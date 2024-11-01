Cómo viajar a Ibiza sin pagar un duro de alojamiento: los jóvenes duermen en la playa o el aeropuerto

Con la temporada llegando a su fin, la estampa de jóvenes durmiendo en la playa y el aeropuerto permanecerá como un símbolo del turismo de fiesta que sigue marcando a Ibiza. Cada vez es más habitual que los turistas que viajan a la isla lo hagan durante un periodo muy breve y gastando lo mínimo. Prefieren dormir en la playa antes que pagar un hotel. En el aeropuerto, es cada vez más frecuente ver a jóvenes tumbados en sillones, pasillos o cualquier rincón disponible, aguardando la salida de sus vuelos mientras evitan gastos de alojamiento.