Cómo el trumpismo está contagiando a la derecha tradicional en Alemania

“Un luchador por los valores occidentales y un cristiano creyente”. Así concluía la publicación de Instagram que la diputada federal democristiana Caroline Bosbach dedicó al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk tras su asesinato el pasado 10 de septiembre. La foto junto al texto mostraba a un Kirk sonriente, levantando el brazo con la mirada clavada en el horizonte y la frase “si crees en algo, necesitas el valor para luchar por esas ideas, no para huir de ellas o intentar silenciarlas”.