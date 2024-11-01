Cómo Trump ha convertido la agencia antinmigración en su milicia particular

Hace meses que en Estados Unidos hombres encapuchados detienen a personas en medio de la calle y se las llevan dentro de furgones negros sin identificar. Van armados y actúan en grupo, ya sea a plena luz del día o de noche. También son responsables de al menos cinco muertes en lo que Donald Trump lleva sentado en el Despacho Oval. La última es Renee Nicole Good que el miércoles por la tarde murió después de que un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) le asestara tres tiros mortales en medio de la macrorredada