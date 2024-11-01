edición general
Cómo Trump ha convertido la agencia antinmigración en su milicia particular

Hace meses que en Estados Unidos hombres encapuchados detienen a personas en medio de la calle y se las llevan dentro de furgones negros sin identificar. Van armados y actúan en grupo, ya sea a plena luz del día o de noche. También son responsables de al menos cinco muertes en lo que Donald Trump lleva sentado en el Despacho Oval. La última es Renee Nicole Good que el miércoles por la tarde murió después de que un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) le asestara tres tiros mortales en medio de la macrorredada

skaworld #1 skaworld
La teoría del espacio vital ✓
Campos donde deportar a gente por cuestiones discutibles ✓
Policía militarizada a las ordenes del partido ✓
Amado lider megalómano ✓
Retórica engorilante ✓
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Impunidad ✓

JD Vance dice que el agente del ICE que mató a la mujer de Mineápolis goza de "inmunidad absoluta"

www.publico.es/internacional/eeuu/jd-vance-dice-agente-ice-mato-mujer-
sleep_timer #5 sleep_timer
#1 Le falta un bigote.  media
gelatti #8 gelatti
#1 faltan las demostraciones de fuerza militar... ah no :-/
themarquesito #2 themarquesito *
Por eso creé un sub llamado CamisaParda, sobre ICE y otras fuerzas represivas. ICE son las SS de Trump.
#0 www.meneame.net/m/CamisaParda/
Aguarrás #6 Aguarrás
Tienen las de ganar porque si el pueblo no hace nada, terminarán en un estado fascista. (Más aún).
Si se oponen, desencadenan una guerra civil y zanahorio lo está deseando para justificarse, ya que tiene la sartén por el mango.
aupaatu #4 aupaatu *
Seguro que las bajas en la guerra de la policía patriotica son cuantiosas y el enemigo acecha en casa esquina ,creando les una tensión insoportable a los héroes que defienden lala ley y el orden.
Unos incomprendidos ,que son necesarios y a los que los Nortemericano vitorean en las ciudades a su paso.
Y colorín colorado..
#7 Nasser
La Gestapo Trumpeta
