edición general
3 meneos
39 clics

como tratar sudoracion en zonas íntimas

Consejos de tratamiento de hiperhidrosis en zona vaginal

| etiquetas: sudor , coño , hiperhidrosis
2 1 2 K 13 actualidad
4 comentarios
2 1 2 K 13 actualidad
Tontolculo #1 Tontolculo
yo probaría la masturbación, igual no lo arregla, pero eso que te llevas
1 K 22
devilinside #2 devilinside
#1 En estos casos la lubricación viene de serie
0 K 12
ACEC #3 ACEC
#1 me la suda
0 K 11
maspipinobreve #4 maspipinobreve
Un buen macho se hace cargo del rocio y del pasto.
1 K 18

menéame