Cómo tratar a personas con depresión según personas que han estado deprimidas

"Estoy harta de escuchar que es algo que yo puedo elegir —estar o no deprimido o que sólo es para llamar la atención". Según la OMS, cada año se suicidan cerca de 800 000 personas por depresión, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Además, "más de la mitad de los afectados —y más del 90 por ciento en muchos países— no recibe tratamiento". He pasado por momentos difíciles a lo largo de mi vida, no sé si habré estado deprimido clínicamente, pero mi terapeuta me ayudó a salir de una de las etapas...