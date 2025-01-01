edición general
El PP de Tres Cantos estaba avisado: la oposición advirtió del peligro cinco días antes del incendio

Los socialistas de Tres Cantos difundieron un vídeo en redes sociales mostrando el estado "abandonado" del campo que ha terminado ardiendo a causa del incendio

sat #4 sat
La respuesta fue: Sí claro! A ver si ahora se van a tener que dedicar los dineros públicos a limpiar el monte en lugar de a desviarlos a nuestros bolsillos y al de nuestros amigotes!
#3 brandao
"En el último Pleno preguntamos por ello, y nos dijo el concejal responsable que "todas las parcelas estaban desbrozadas".

No es por hacer broma, realmente esta gente tras tantas experiencias pasadas satisfactorias, valora la situación y ven que les supone más dinero y esfuerzo desbrozar 3 hectáreas, que luego convencer a sus mongoloides de que la culpa de cualquier incendio es del perroxanxe y la agenda 2030.
Barney_77 #2 Barney_77
Estos del plural son la puta hostia... ¿No será que la culpa es de Ayuso?
#1 Meloncio
Entonces es culpa de la oposición, que ha provocado el incendio para manchar la impecable gestión del gobierno.
