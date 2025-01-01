·
13
meneos
48
clics
El PP de Tres Cantos estaba avisado: la oposición advirtió del peligro cinco días antes del incendio
Los socialistas de Tres Cantos difundieron un vídeo en redes sociales mostrando el estado "abandonado" del campo que ha terminado ardiendo a causa del incendio
#4
sat
La respuesta fue: Sí claro! A ver si ahora se van a tener que dedicar los dineros públicos a limpiar el monte en lugar de a desviarlos a nuestros bolsillos y al de nuestros amigotes!
1
K
23
#3
brandao
"En el último Pleno preguntamos por ello, y nos dijo el concejal responsable que "todas las parcelas estaban desbrozadas".
No es por hacer broma, realmente esta gente tras tantas experiencias pasadas satisfactorias, valora la situación y ven que les supone más dinero y esfuerzo desbrozar 3 hectáreas, que luego convencer a sus mongoloides de que la culpa de cualquier incendio es del perroxanxe y la agenda 2030.
1
K
20
#2
Barney_77
Estos del plural son la puta hostia... ¿No será que la culpa es de Ayuso?
1
K
19
#1
Meloncio
Entonces es culpa de la oposición, que ha provocado el incendio para manchar la impecable gestión del gobierno.
0
K
7
No es por hacer broma, realmente esta gente tras tantas experiencias pasadas satisfactorias, valora la situación y ven que les supone más dinero y esfuerzo desbrozar 3 hectáreas, que luego convencer a sus mongoloides de que la culpa de cualquier incendio es del perroxanxe y la agenda 2030.