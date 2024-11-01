edición general
7 meneos
61 clics

Cómo los supermercados de Finlandia se hicieron fundamentales para la defensa del país

Las cadenas de supermercados de Finlandia tienen planes detallados para seguir en caso de guerra.

| etiquetas: guerra , finlandia , defensa nacional , defensa civil , grupo s
6 1 1 K 52 actualidad
2 comentarios
6 1 1 K 52 actualidad
tul #1 tul
la que tiene planes detallados sobre como fabricar consentimiento entre la poblacion para meterlos en otra guerra es la bbc
4 K 78
salteado3 #2 salteado3
El artículo no cuenta el "cómo". Solo dice que hay planes. Sin especificar.
0 K 12

menéame