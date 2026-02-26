Cómo superar a alguien: una estrategia para lidiar con el desamor basada en la historia evolutiva del hipo (ENG)

Mucho antes de convertirse en el neurólogo más querido del mundo, Oliver Sacks era un médico residente de veintisiete años en su primer puesto en un hospital cuando una operación dejó a uno de sus pacientes con un hipo incontrolable. Siendo ya una figura puente entre la medicina y la literatura, se sintió obsesionado por un cuento de Somerset Maugham sobre un hombre que muere de hipo después de que una mujer le echa un hechizo. Temiendo que su paciente pudiera correr la misma suerte ...