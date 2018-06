¿Cómo serán las ciudades del futuro?

La población urbana no para de crecer, sin embargo, este aumento de habitantes en los entornos urbanos no sigue la misma progresión ni modelo entre las diferentes regiones del planeta. Ante esta situación, la gestión urbana será un factor clave en la próxima década. La ciudad no solo alberga personas, aglutina infraestructuras y recursos, gran parte de la actividad económica y de la administración de muchos países, y en ella los ciudadanos acceden a servicios tan esenciales como alimentación, salud, educación y vivienda.