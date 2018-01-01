edición general
La hemeroteca retrata a Feijóo por sus palabras sobre los incendios en 2018: "Cambia el discurso"

El líder del PP defendió en 2018, al frente de la Xunta, la responsabilidad del ejecutivo autonómico en los incendios de su comunidad

yoma #1 yoma *
Que cruel es la hemeroteca con el PP, debe ser una zurda rojera. :troll:
Pacman #2 Pacman
Vamos a ver, si el actual presidente cambia de opinión cuando quiere, Feijo, que no ha sido presidente por no querer, como mínimo puede hacer lo mismo
