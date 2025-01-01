Cómo saber si te están extorsionando en WhatsApp o Redes Sociales y qué hacer

En la era moderna hay muchos malos hábitos, prácticas, extorsiones y estafas que están a la orden del día en aplicaciones como WhatsApp, Facebook y Twitter. Hay que tener mucha cautela con este tipo de extorsionadores y saber cómo identificar una extorsión por WhatsApp. Muchos extorsionadores utilizan la popular aplicación de mensajería WhatsApp para conseguir dinero de forma fraudulenta. Todo lo virtual está cambiando las relaciones personales, sociales y de negocios a ritmos vertiginosos. Afortunadamente, hay formas de evitarlo.