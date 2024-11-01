Cómo resolver los Captchas Cognitivos Visuales y Auditivos de GitHub con Gemini (o cualquier MM-LLM) sin despeinarte

El Captcha Cognitivo es de FunCaptcha, y por supuesto está dentro los atacados y explotados por el Crimeware. En estos servicios basados en generar Malware as as Service, puedes pedir exploits, scripts de ofuscación, de movimiento lateral, de búsqueda de datos sensibles en una post-explotación, o de generación de persistencia, y por supuesto de resolución de Captchas Cognitivos. Así que, si los malos pueden, tú también puedes sacarle partido a la IA para hacer cosas buenas.