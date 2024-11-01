edición general
¿Cómo reducir en más de 3.000 euros la factura del IRPF antes de final de año?

Gestha aclara que las mayores ventajas fiscales se concentran en los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonios. De esta manera, mientras que las personas con ingresos superiores a los 600.000 euros al año podrán maximizar las ventajas fiscales adicionalmente en 90.777 euros, para las personas con rendimientos anuales inferiores a 21.000 euros el aumento de sus ventajas fiscales llega a los 1.806 euros. Por su parte, para los de menores ingresos, las posibilidades de deducir son prácticamente inexistentes.

comentarios
YSiguesLeyendo
Así, las personas que declararon ingresar más de 60.000 euros fueron el 5,6% de los declarantes, pero acumularon el 22,2% de las deducciones en cuota, ahorrándose 848,5 millones en la declaración de 2023. (como se puede ver, unos impuestos muy justos y muy progresivos, tal como mandata la Constitución: casi una de cada cuatro deducciones de cuota se aplican sólo para el 5,6% de declarantes con más ingresos)
obmultimedia
haciendo caja B, de nada.
Mark_
¿Sólo 3000?

Siendo una Infanta de España te ahorras el 100% porque Hacienda somos todos, pero unos más que otros :troll:
frankye
Hazte amigo de Ayuso, te lo soluciona rápido.
