¿Cómo reducir en más de 3.000 euros la factura del IRPF antes de final de año?

Gestha aclara que las mayores ventajas fiscales se concentran en los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonios. De esta manera, mientras que las personas con ingresos superiores a los 600.000 euros al año podrán maximizar las ventajas fiscales adicionalmente en 90.777 euros, para las personas con rendimientos anuales inferiores a 21.000 euros el aumento de sus ventajas fiscales llega a los 1.806 euros. Por su parte, para los de menores ingresos, las posibilidades de deducir son prácticamente inexistentes.