edición general
2 meneos
75 clics

¿Cómo es de redondo tu círculo? (eng)  

Distintos juegos / formulas para jugar y reinterpretar un círculo.

| etiquetas: círculo , geometria , curvas , formas , diseño
1 1 0 K 16 ciencia
sin comentarios
1 1 0 K 16 ciencia

menéame