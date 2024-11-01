·
2
meneos
75
clics
¿Cómo es de redondo tu círculo? (eng)
Distintos juegos / formulas para jugar y reinterpretar un círculo.
|
etiquetas
:
círculo
,
geometria
,
curvas
,
formas
,
diseño
