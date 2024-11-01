·
más votadas
737
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
348
El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores
350
Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él
241
La deportista Iset Segura, condecorada por el rescate de un padre y la hija perdidos mar adentro en Grecia (cat)
349
Moreno Bonilla se jacta de que el PP es el que "más cuida lo público"
Cómo las redes sociales hacen que el tiempo corra más deprisa
El tiempo que pasamos en redes sociales transcurre más rápido, en nuestra percepción, que el que invertimos en actividades 'offline'. ¿Estamos perdiendo minutos cada vez que sucumbimos al 'scroll' infinito?
#2
Asimismov
Una cosa es un matarratos y otra asesinar el tiempo.
0
K
12
#3
DatosOMientes
Según la ley de titulares, no.
0
K
10
#1
esInvierno
*
Las rrss provocan un aumento de la masa, y por simple relatividad general, la dilatación gravitacional provoca la ralentización del tiempo con respecto al observador externo.
0
K
6
